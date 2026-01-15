Два медика пострадали при столкновении машины скорой помощи с легковушкой в Нижегородской области

В Нижегородской области произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Подробности сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу региональной Гострудинспекции.
Происшествие случилось при транспортировке пациента в больницу. Водитель служебной машины выехал на запрещающий сигнал светофора с включенными спецсигналами, убедившись, что его пропускают другие участники движения. После этого автомобиль столкнулся с легковушкой.
Травмы получили 37-летний фельдшер и 23-летняя медсестра. Проводится проверка.
