Два юных мотоциклиста получили травмы при столкновении в Тюменской области

Два юных байкера стали участниками дорожной аварии в Тюменском районе. Об этом сообщил Nashgorod.ru.

По предварительным данным, 14-летний водитель мопеда выполнял разворот, не убедившись в безопасности маневра. Неосторожное изменение курса привело к столкновению с мотоциклом, за рулем которого находился 11-летний школьник.

Оба подростка получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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