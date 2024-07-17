Сегодня 14:37 Два юных мотоциклиста получили травмы при столкновении в Тюменской области
Два юных байкера стали участниками дорожной аварии в Тюменском районе. Об этом сообщил
Nashgorod.ru.
По предварительным данным, 14-летний водитель мопеда выполнял разворот, не убедившись в безопасности маневра. Неосторожное изменение курса привело к столкновению с мотоциклом, за рулем которого находился 11-летний школьник.
Оба подростка получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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