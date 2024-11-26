Два грузовика столкнулись на КАД в Петербурге

Сразу два грузовика стали участниками дорожной аварии на 118-м километре внутреннего кольца КАД. Как сообщило СМИ, обошлось без пострадавших.

По данным Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, происшествие случилось вечером 25 ноября. В результате столкновения автомобилей транспортное движение на участке перед Кронштадтом оказалось полностью заблокировано.

На место выезжали сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит установить детали ДТП.

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