Два грузовика столкнулись на КАД в Петербурге

Сразу два грузовика стали участниками дорожной аварии на 118-м километре внутреннего кольца КАД. Как сообщило СМИ, обошлось без пострадавших.
По данным Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, происшествие случилось вечером 25 ноября. В результате столкновения автомобилей транспортное движение на участке перед Кронштадтом оказалось полностью заблокировано.
На место выезжали сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит установить детали ДТП.
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