Два грузовика столкнулись лоб в лоб в Челябинской области

Авария с участием двух большегрузов произошла накануне на трассе М-5 между Златоустом и Саткой в Челябинской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы региона.
Сразу после лобового столкновения обе машины улетели в кювет. В службе рассказали, что и один, и другой водитель получили множественные травмы.
Для извлечения пострадавших из машин спасателям пришлось применить гидравлический спасательный инструмент.
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