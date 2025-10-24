Два громких взрыва услышали жители Дубны

О звуках взрывов сообщают на севере Подмосковья. Ранее о них сообщали в Раменском.

По словам жителей Дубны, они слышали как минимум два взрыва. Никаких подробностей случившегося пока нет.

В Раменском не исключили, что слышали звуки работы сил ПВО. Утром на подлете к Москве сбили три дрона, сообщал мэр Сергей Собянин.

Минувшей ночью один украинский БПЛА влетел в многоэтажку в Красногорске. В результате пострадали четверо взрослых и ребенок. .

На месте работает глава округа, развернут оперативный штаб.

Известно, что дрон протаранил квартиру на 14-м этаже высотки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что жителям окажут всю необходимую помощь и поддержку.