Два фельдшера пострадали в аварии с эвакуатором в Нижегородской области
В Канавине столкнулись эвакуатор и скорая помощь, два человека пострадали. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции труда Нижегородской области.
Авария произошла на Советской улице. В результате столкновения легкие травмы получили два фельдшера, которые в момент ДТП перевозили пациента. Проводится проверка.
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