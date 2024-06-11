Два фельдшера пострадали в аварии с эвакуатором в Нижегородской области

В Канавине столкнулись эвакуатор и скорая помощь, два человека пострадали. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции труда Нижегородской области.

Авария произошла на Советской улице. В результате столкновения легкие травмы получили два фельдшера, которые в момент ДТП перевозили пациента. Проводится проверка.

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