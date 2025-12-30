Два ДТП со смертельным исходом произошли в Сургуте за сутки

За сутки в Сургуте и Сургутском районе произошли два трагических ДТП, сообщили Ura.ru в Госавтоинспекции Югры.

Первое происшествие случилось 29 декабря около 19:15 на Тюменском тракте в Сургуте. 36-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и заехал на обочину, где находился автомобиль Datsun. Машину отбросило на трех пешеходов. Один из них, также 36 лет, погиб, двое других получили травмы.

Подробности второго ДТП не приводятся.