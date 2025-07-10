Два ДТП с участием одного водителя произошли возле ТЦ в Кургане

Владелец автомобиля Renault дважды за день попал в аварию у торгового центра «Гипер Сити» в Кургане. Оба ДТП произошли с разницей в полчаса. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе городского отделения ГАИ.

По данным полиции, первое ДТП произошло в 12:33. Водитель иномарки Renault столкнулся с автомобилем ВАЗ, который остановился для поворота налево и пропускал встречный поток транспорта. Второе происшествие случилось в 13:00 на улице Коли Мяготина, 43.

«Автомобиль Lada Kalina под управлением водителя 1989 года рождения, движущаяся от улицы Невежина в сторону кольца "Танк", совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault, которое стояло в полосе с выставленным знаком аварийной остановки и включенной аварийной сигнализацией, с целью оформления ДТП», — подчеркнули в ГАИ.

В результате машины получили повреждения, есть пострадавшие. Проводится проверка.