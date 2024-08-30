Два ДТП с участием мотоциклистов произошло в Саратовской области за сутки

За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировали два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом рассказал телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоиспекцию.

В городе Балаково водитель автомобиля Honda столкнулся с мотоциклом, которым управлял мужчина 1969 года рождения. Случай произошел в утренние часы на улице Гагарина. Другое ДТП случилось на улице Чернышевского в городе Аркадак. Там 46-летний мужчина на мотоцикле столкнулся с BMW 520.

Сообщается, что обоим мотоциклистам потребовалась помощь медиков.