Два ДТП с участием мотоциклистов произошло в Саратовской области за сутки

За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировали два ДТП с участием мотоциклистов. Об этом рассказал телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную Госавтоиспекцию.

В городе Балаково водитель автомобиля Honda столкнулся с мотоциклом, которым управлял мужчина 1969 года рождения. Случай произошел в утренние часы на улице Гагарина. Другое ДТП случилось на улице Чернышевского в городе Аркадак. Там 46-летний мужчина на мотоцикле столкнулся с BMW 520.

Сообщается, что обоим мотоциклистам потребовалась помощь медиков.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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