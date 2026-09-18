Два ДТП с участием мотоциклистов произошли в Саратовской области

В Саратовской области 17 сентября зафиксированы два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, о чем «СарИнформ» сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Первое столкновение произошло в девять часов утра в городе Ртищево на улице Рябова. Автомобиль марки Jeely и мотоцикл Yamaha Virago не поделили проезжую часть. В результате аварии травмы получил восемнадцатилетний водитель двухколесного транспорта, которого доставили в медицинское учреждение.

Второе ДТП случилось вечером в 19:40 в Ленинском районе областного центра на пересечении Молодежного проезда и улицы Международной. Минивэн Nissan столкнулся с мотоциклом Yamaha. В данном случае пострадал пассажир байка — тридцатисемилетний мужчина, которому также потребовалась госпитализация.

Сейчас дорожным инспекторам предстоит детально разобраться в обстоятельствах обоих происшествий.