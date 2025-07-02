Два ДТП с участием иномарок произошли в Кургане за день

В Кургане 1 июля зафиксировано два серьезных дорожно-транспортных происшествия с участием иномарок. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Первое ДТП произошло в 10:40 на улице Ленина у дома №50. «Водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Matrix, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотороллером Matrix под управлением водителя 1999 года рождения», — прокомментировали в ГАИ.

Водителя мотороллера привлекли к административной ответственности за нарушение правил регистрации транспортного средства и управление без соответствующих документов.

Второе ДТП случилось в 18:00 на автодороге «Курган — Садовое». Водитель автомобиля ВАЗ-2114 без права управления транспортным средством выехал на встречную полосу, нарушив дорожную разметку, и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia. После удара Daewoo отбросило на опору линии электропередачи. Водитель Daewoo получил травмы и был госпитализирован.