Два ДТП с участием детей произошли в Петербурге за минувшие сутки

В минувшие сутки на улицах Петербурга произошли два инцидента с участием детей, закончившиеся несчастьями и травматизмом. Оба случая потребовали срочной госпитализации пострадавших. Об этом написала gazeta.spb.ru .

Первое происшествие случилось вечером в Калининском районе. Десятилетний ребенок переходил улицу, когда был сбит автомобилем марки Chevrolet Lanos. Водитель транспортного средства двигался по боковой дороге вне специально обозначенного пешеходного перехода. Ребенок находился без сопровождения взрослого и получил травмы средней тяжести.

Второй случай произошел вскоре после этого в Выборгском районе. Двухлетний малыш выбежал на проезжую часть, находясь за рядом стоящих автомобилей. Транспортное средство Jaecoo J7 наехало на ребенка. Травмы оказались серьезными, состояние пострадавшего оценивается врачами как среднее.

иновник последнего происшествия неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.