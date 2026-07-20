Два ДТП произошло в Омске, пострадали дети

Две автомобильные аварии произошли в Омске 19 июля, в результате пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Омской области.

Первое ДТП произошло около 15:00 в районе пересечения улиц 3-й Молодежной и Окружной дороги. Автомобиль Cherry влетел в Toyota. В результате японскую иномарку отбросило на легковушку Ford. Из-за аварии пострадал пассажир Toyota — мальчик 2009 года рождения.

Второе ДТП случилось примерно в 16:55 на улице Молодогвардейской. Водитель Toyota не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с Lada Kalina. В результате находившейся за рулем иномарки женщине и двум ее пассажирам — мальчику 2023-го и девочке 2020 года рождения — потребовалась медпомощь.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Мурманской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. Машина двигалась из Кировска в Апатиты и улетела в кювет из-за ухудшившегося состояния водителя. Пострадали 13 взрослых и один ребенок.