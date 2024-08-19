Два деревянных строения загорелись ночью в Невском районе Петербурга

Ночью в понедельник, 19 августа, в Невском районе Петербурга загорелись две деревянные постройки. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

На место ЧП прибыли 12 спасателей и три спецмашины. Им удалось потушить возгорание примерно за час.

В результате пожара пострадавших нет. Уточняется, что происшествие случилось на Складской улице.

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