Два человека заживо сгорели в легковушке после ДТП на трассе в Иркутской области | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 13:48 Два человека заживо сгорели в легковушке после ДТП на трассе в Иркутской области

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Смертельная авария произошла на трассе «Байкал» в Иркутской области. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, водитель Volvo выехал на полосу встречного движения, протаранил дорожное ограждение, а затем столкнулся с машиной. После удара транспортные средства оказались охвачены огнем.

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Два человека, находившиеся в салоне иномарки, сгорели заживо. Еще двум участникам ДТП потребовалась госпитализация.