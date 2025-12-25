Два человека стали жертвами столкновения внедорожника и легковушки в Удмуртии

Смертельная авария произошла на третьем километре трассы Алнаши — Грахово в Алнашском районе Удмуртии. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Согласно информации ведомства, 69-летний водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной LADA Granta, которой управляла 59-летняя женщина.

Автомобилистка скончалась по пути в больницу. Травмы, несовместимые с жизнью, также получил ее пассажир — 58-летний мужчина. Еще четыре человека были госпитализированы. Проводится проверка.