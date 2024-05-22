Два человека стали жертвами пожаров в Пермском крае за последние сутки

Два человека погибли в результате пожаров в Пермском крае за прошедшие сутки. Об этом написал сайт Ura.ru , ссылаясь на региональное ГУ МЧС.

Первый пожар, в котором нашли тело человека, произошел в Краснокамске. Там загорелась квартира и крыша в двухэтажном доме. Второй пожар со смертельным исходом случился в частном доме в деревне Ташка.

Всего за вторник, 21 мая, в регионе ликвидировали 13 пожаров. Помимо погибших, есть и пострадавшие.