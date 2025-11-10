Два человека стали жертвами пожаров под Екатеринбургом

Вечером 9 ноября произошли два пожара, унесшие жизни жителей Свердловской области. Инциденты зафиксированы в поселке Соколовка и селе Косулино, о чем сообщили Ura.ru в ГУ МЧС по Свердловской области.

В садовом товариществе поселка Соколовка вспыхнул огонь, охватив площадь в 20 квадратных метров. В результате сгорела частная баня, а также пострадала теплица. Как уточнили на сайте ведомства, есть погибший.

Еще один пожар произошел в селе Косулино на улице Огородников. На третьем этаже муниципального жилого дома загорелась квартира. Для обеспечения безопасности были эвакуированы 18 человек. Не обошлось без жертв.