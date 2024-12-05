Два человека стали жертвами пожара в Самарской области

Смертельный пожар, в котором погибли два человека, произошел накануне в городском округе Сызрань Самарской области. Об этом рассказала «Свободная пресса», ссылаясь на региональный главк МЧС России.
Пожар площадью 150 квадратных метров зафиксировали в частном жилом доме. На месте тушения были задействованы 47 сотрудников МЧС на 16 спецмашинах. Во время разбора завалов спасатели нашли тела двух человек.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.
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