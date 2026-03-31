Два человека стали жертвами пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Сегодня утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел пожар. По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в квартире на улице Таганская. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Пожар охватил домашнее имущество на площади около пяти квадратных метров. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины. Личности погибших устанавливаются.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего. Специалисты будут работать над установлением причины возгорания и обстоятельств гибели людей.