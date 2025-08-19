Два человека стали жертвами массового ДТП с трактором в Оренбургской области

В Курманаевском районе Оренбургской области случилось серьезное ДТП с участием трактора и двух легковых автомобилей. В результате происшествия два человека погибли, еще один попал в больницу с различными травмами. Об этом сайту Ura.ru сообщили в ГУ МЧС региона.
По информации ведомства, авария произошла в районе села Кутуши. После столкновения трактор задел две машины, одна из которых загорелась.
Сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Оренбургской области оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося.
