Два человека стали жертвами массового ДТП с трактором в Оренбургской области

В Курманаевском районе Оренбургской области случилось серьезное ДТП с участием трактора и двух легковых автомобилей. В результате происшествия два человека погибли, еще один попал в больницу с различными травмами. Об этом сайту Ura.ru сообщили в ГУ МЧС региона.

По информации ведомства, авария произошла в районе села Кутуши. После столкновения трактор задел две машины, одна из которых загорелась.

Сотрудники 38-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Оренбургской области оперативно ликвидировали возгорание. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося.