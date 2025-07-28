Два человека стали жертвами лобового столкновения машин в Калининградской области
Смертельная авария произошла в Багратионовском округе Калининградской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в поселке Тишино лоб в лоб столкнулись две легковушки. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека. Еще трое пострадали.
На месте работали 11 спасателей и три единицы техники. Проводится проверка.
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