Два человека стали жертвами лобового столкновения бензовоза с легковушкой на трассе «Кола» в Ленобласти

Бензовоз из Карелии и легковой автомобиль стали участниками смертельного ДТП в Ленинградской области. Авария произошла вечером 20 января на трассе «Кола» в Волховском районе. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу аварийно-спасательной службы региона.

По предварительным данным, столкнулись легковой Nissan и бензовоз SITRAK, перевозивший около тридцати тонн дизельного топлива. От удара прицеп грузовика оторвался от кабины и опрокинулся. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте.

В результате часть топлива вытекла из цистерны в придорожную канаву, но угрозы попадания в водоемы нет. Тела погибших деблокировали и передали полиции. Волховская городская прокуратура начала проверку и взяла расследование обстоятельств аварии на контроль.