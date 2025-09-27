Два человека стали жертвами ДТП с машиной скорой помощи в Ростовской области

В Ростовской области произошла трагическая авария, жертвами которой стали два человека. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Происшествие случилось на 85-м километре дороги Морозовск — Цимлянск — Волгодонск. Там ВАЗ-2107 врезался в отбойник, а затем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи.

В результате пострадали водитель и пассажир «газели». Травмы, несовместимые с жизнью, получили предполагаемый виновник ДТП и 19-летняя девушка, находившаяся в легковушке.