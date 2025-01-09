Внедорожник Jetour X90 столкнулся с большегрузом Daf в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал Госавтоинспекция Югры.

По опубликованной информации, авария случилась на 614-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате два человека получили несовместимые с жизнью повреждения и умерли до приезда медиков, еще один участник столкновения пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают точные причины и детали аварии. По итогам проверки стражи порядка примут процессуальное решение.