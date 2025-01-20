Два человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Тюменской области

Два человека получили смертельные травмы в дорожных авариях с электросамокатами на территории Тюменской области. Еще 204 местных жителя пострадали. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на руководителя региональной Госавтоинспекции Андрея Миллера.

По информации полицейского, всего в области произошло 194 ДТП, в которых участвовали люди на электросамокатах.

В конце 2024 года в Тюмени предложили запретить использование арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на праздничных площадках, на которых проходят культурно-массовые мероприятия.