Два человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Тюменской области

Два человека получили смертельные травмы в дорожных авариях с электросамокатами на территории Тюменской области. Еще 204 местных жителя пострадали. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на руководителя региональной Госавтоинспекции Андрея Миллера.
По информации полицейского, всего в области произошло 194 ДТП, в которых участвовали люди на электросамокатах.
В конце 2024 года в Тюмени предложили запретить использование арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) на праздничных площадках, на которых проходят культурно-массовые мероприятия.
В Молдавии около 6 тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода
Беговой клуб «5 верст» в Серпухове отметил шестилетие
Более 7 тыс человек посетили программу «Ледяное искусство» в парках Подмосковья
Первое архиерейское богослужение прошло в храме деревни Сераксеево
Глава МИД Германии попросила Путина остановить украинский конфликт
Новые спортплощадки появятся у двух детских садов в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте