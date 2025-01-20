Два человека стали жертвами ДТП при затяжном обгоне под Челябинском

Два человека погибли в результате ДТП в Варненском районе Челябинской области. Авария случилась в понедельник, 20 января, на 96-м километре дороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По сведениям полицейских, 44-летний мужчина за рулем Renault Master выехал на полосу встречного движения на разрешенном для обгона участке дороги и столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель 1987 года рождения.
От сильного удара водитель отечественной машины и его 39-летний пассажир скончались на месте. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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