Два человека стали жертвами ДТП при затяжном обгоне под Челябинском

Два человека погибли в результате ДТП в Варненском районе Челябинской области. Авария случилась в понедельник, 20 января, на 96-м километре дороги Черноречье — Варна — Карталы — Бреды, сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По сведениям полицейских, 44-летний мужчина за рулем Renault Master выехал на полосу встречного движения на разрешенном для обгона участке дороги и столкнулся с автомобилем ВАЗ, которым управлял местный житель 1987 года рождения.

От сильного удара водитель отечественной машины и его 39-летний пассажир скончались на месте. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.