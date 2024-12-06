Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Тюменской области

Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне на трассе Тюмень — Омск в Тюменской области. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
По информации ведомства, на 284-м километре федеральной автодороги столкнулись две иномарки и большегруз. В результате ДТП погиб 66-летний пассажир Renault. Медики доставили водителя Opel в больницу в тяжелом состоянии. Позже он скончался.
Еще два человека, находившиеся в Opel, получили травмы.
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