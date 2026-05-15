Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Курганской области

Вечером 14 мая на трассе в Курганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 59-м километре автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (подъезд к Тюмени) в Белозерском округе, сообщил URA.RU .

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Nissan Almera не справился с управлением, предположительно из-за выбора небезопасной скорости. Машина съехала с дороги и перевернулась.

За рулем находился мужчина 1977 года рождения, его с травмами доставили в больницу. Один из пассажиров — мужчина 1976 года рождения — погиб на месте, так как не был пристегнут ремнем безопасности. Еще один пассажир, 1975 года рождения, скончался позднее в медицинском учреждении. Мужчина 1972 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства и причины случившегося. Представители ведомства напомнили водителям, что безопасная скорость должна соответствовать не только требованиям дорожных знаков, но и текущей дорожной обстановке. Также инспекторы призвали всех участников движения использовать ремни безопасности, подчеркнув их важность для спасения жизни при опрокидывании автомобиля.