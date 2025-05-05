Два человека стали жертвами дорожных аварий в Свердловской области за ночь

В ночь с 4 на 5 мая в Свердловской области произошли две аварии с трагическими последствиями. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГИБДД.

Первое ДТП зафиксировали на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти. По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-21093 оказался на полосе встречного движения, врезавшись в мотоблок HUTER под управлением 38-летнего мужчины. Он скончался на месте.

Второе происшествие случилось на 13-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Там автомобилист, управлявший машиной Volkswagen Polo, сбил 50-летнего пешехода. Полученные травмы оказались смертельными.