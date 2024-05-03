Два человека серьезно пострадали в массовой аварии в Уфе | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 13:34 Два человека серьезно пострадали в массовой аварии в Уфе

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Массовая авария произошла в уфимском микрорайоне Инорс. Не обошлось без пострадавших, сообщил Mkset.ru со ссылкой на ГИБДД города.

По информации ведомства, автомобилист за рулем LADA Granta протаранил Nissan Qashqai, который остановился, чтобы пропустить встречные машины. После удара внедорожник отбросило на «Газель» и Hyundai Accent.

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Двум водителям потребовалась госпитализация. Организована проверка.