Два человека серьезно пострадали в ДТП на Ставрополье

В воскресенье в Ставропольском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
Водитель автомобиля Toyota выехал на обгон на перекрестке неравнозначных дорог, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-2105. В результате от удара водитель и пассажирка иномарки получили серьезные травмы, включая переломы черепа и ребер. Оба находятся в реанимации. Водитель ВАЗ не пострадал в результате инцидента.
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