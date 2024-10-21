Два человека серьезно пострадали в ДТП на Ставрополье

В воскресенье в Ставропольском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на трассе Светлоград — Благодарный — Буденновск. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД региона.

Водитель автомобиля Toyota выехал на обгон на перекрестке неравнозначных дорог, в результате чего произошло столкновение с ВАЗ-2105. В результате от удара водитель и пассажирка иномарки получили серьезные травмы, включая переломы черепа и ребер. Оба находятся в реанимации. Водитель ВАЗ не пострадал в результате инцидента.