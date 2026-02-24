Два человека пострадали в результате ДТП в Нижегородской области

В вечернее время 22 февраля в городе Семенов Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода. Водитель автомобиля марки Kia, мужчина, родившийся в 1985 году, наехал на пешеходов, переходивших улицу Гражданскую недалеко от дома № 1А, написало НИА «Нижний Новгород».