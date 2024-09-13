Два человека пострадали в пожаре на Саперном переулке в Петербурге
Пожар, в результате которого пострадали две женщины, произошел накануне на Саперном переулке в Петербурге. Об этом сообщила Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу МЧС России по городу.
Установлено, что огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире посреди ночи. На площади 15 квадратных метров горела мебель и другие предметы интерьера.
На месте ЧП работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать за 1,5 часа.
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