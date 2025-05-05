Два человека пострадали в массовом ДТП в Кургане

Авария с участием трех автомобилей произошла на шоссе Тюнина в Кургане. Одна из машин вылетела в кювет. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По данным представителей ведомства, в понедельник, 5 мая, около 14:17 столкнулись LADA Vesta, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris. Предварительно, LADA Vesta поворачивала направо и врезалась в Toyota RAV4, после чего отечественную машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в Hyundai Solaris.
Водителя Vesta и пассажира доставили в больницу с различными травмами. Сейчас полицейские выясняют точные причины и обстоятельства ДТП.
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