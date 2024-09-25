Два человека пострадали в массовом ДТП в Ижевске
Два человека пострадали в аварии с участием трех машин в Ижевске. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.
ДТП случилось на Союзной улице, там столкнулись Volkswagen, Audi и Chevrolet. Водитель первого авто и 56-летняя женщина из этой же машины пострадали. Проводится проверка.
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