Два человека пострадали в массовой аварии под Екатеринбургом

По данным ведомства, водитель Lada-2113 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Granta, которую отбросило на припаркованный Peugeot. В это же время Lada-2113 врезалась в движущийся Chevrolet Klan.

Травмы получили водители отечественных легковушек. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.