Два человека пострадали в массовой аварии под Екатеринбургом

Сразу четыре автомобиля стали участниками аварии в городе Ревда Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, водитель Lada-2113 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Granta, которую отбросило на припаркованный Peugeot. В это же время Lada-2113 врезалась в движущийся Chevrolet Klan.
Травмы получили водители отечественных легковушек. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
