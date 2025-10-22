Два человека пострадали в массовой аварии под Екатеринбургом

Сразу четыре автомобиля стали участниками аварии в городе Ревда Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, водитель Lada-2113 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lada Granta, которую отбросило на припаркованный Peugeot. В это же время Lada-2113 врезалась в движущийся Chevrolet Klan.

Травмы получили водители отечественных легковушек. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

