Женщина за рулем автомобиля Toyota спровцировала массовое ДТП при выезде на полосу встречного движения в Свердловской области. Авария произошла на 17-м километре трассы Ачит — Месягутово, передает Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции региона.

Полицейские сообщили, что автомобилистка при выполнении обгона столкнулась с встречной машиной ВАЗ-21074, которая после удара отлетела в грузовик Mitsubishi. В результате пострадали водители Toyota и ВАЗ, их доставили в больницу с различными травмами.

Выяснилось, что шофер отечественной легковушки в момент аварии находился в состоянии опьянения. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.