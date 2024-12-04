Женщина за рулем автомобиля Toyota спровцировала массовое ДТП при выезде на полосу встречного движения в Свердловской области. Авария произошла на 17-м километре трассы Ачит — Месягутово, передает Ura.ru со ссылкой на представителей Госавтоинспекции региона.
Полицейские сообщили, что автомобилистка при выполнении обгона столкнулась с встречной машиной ВАЗ-21074, которая после удара отлетела в грузовик Mitsubishi. В результате пострадали водители Toyota и ВАЗ, их доставили в больницу с различными травмами.
Выяснилось, что шофер отечественной легковушки в момент аварии находился в состоянии опьянения. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
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