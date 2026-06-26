Два человека пострадали в лобовом столкновении под Выборгом

На трассе в Выборгском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП: столкнулись автомобили Volkswagen и Nissan. В результате аварии травмы получили два человека, их госпитализировали, сообщила «Мойке78» пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Авария случилась на повороте к поселку Зимино. Обстоятельства ДТП пока не установлены. Известно, что пострадал водитель Volkswagen, а также пассажир Nissan. На месте работали сотрудники 110-й пожарной части и скорой помощи.
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