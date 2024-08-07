Два человека пострадали в ХМАО из-за неосторожности пожилого водителя иномарки

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла в Сургуте на улице Профсоюзов. Об этом сообщил «Муксун.fm» со ссылкой на ГИБДД по ХМАО.

Согласно данным ведомства, пенсионер, управляя внедорожником Toyota, не пропустил встречный Mercedes во время разворота. При столкновении немецкой иномарке снесло часть кузова.

Травмы получили два человека. Организована проверка.

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