Два человека пострадали в ДТП в Самарской области | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:05 Два человека пострадали в ДТП в Самарской области

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку Lada Largus. От удара машина вылетела с дороги.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили 36-летний водитель иномарки и его 43-летний пассажир, их доставили в больницу.