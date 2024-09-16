Два человека пострадали в ДТП в Ижевске

Два легковых автомобиля столкнулись в Завьяловском районе Ижевска на перекрестке. В результате аварии пострадали два человека, в том числе один ребенок, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.
По предварительным данным, водитель за рулем Lada Kalina при повороте налево не уступил дорогу легковушке Lada Vesta, которая ехала прямо.
Отмечается, что различные травмы в аварии получили 30-летний водитель Lada Vesta и его 10-летняя пассажирка.
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