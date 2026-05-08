Два человека пострадали в ДТП с возгоранием на трассе в Кузбассе

Серьезная авария произошла на трассе Новосибирск — Кемерово — Юрга в Кузбассе. Подробности сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
Согласно информации полиции, 32-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Chevrolet Captiva под управлением 40-летнего мужчины. В результате аварии вспыхнул пожар.
Оба автомобилиста получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка.
