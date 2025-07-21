Два человека пострадали в ДТП с возгоранием на Кубани

Пожар охватил для автомобиля после ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на трассе Новороссийск — Керчь. По информации ведомства, столкнулись машины Renault Magnum и ВАЗ 2108. После удара оба авто загорелись.

В результате ДТП пострадали два человека. Организована проверка.

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