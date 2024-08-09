Два человека пострадали в ДТП с питбайком в Ростовской области

Легковой автомобиль столкнулся с питбайком на трассе в Каменском районе Ростовской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21104 не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в питбайк Kayo 150. На нем ехали два парня 16 и 18 лет.

Отмечается, что оба юноши получили различные травмы, их доставили в больницу.