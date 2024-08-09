Два человека пострадали в ДТП с питбайком в Ростовской области
Легковой автомобиль столкнулся с питбайком на трассе в Каменском районе Ростовской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.
По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21104 не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в питбайк Kayo 150. На нем ехали два парня 16 и 18 лет.
Отмечается, что оба юноши получили различные травмы, их доставили в больницу.
Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах ввоза животных в ЕС
Жителям Подмосковья рассказали, как доехать на «День варенья» в Пушкино
«Монстр, очень крутой». Кучера заступился за посетившего «голую вечеринку» Киркорова
Варшава не поверила сообщениям о размахивавших флагами России поляках в Нигерии
Управляющая компания «ЖКХ города Чехов» провела опрессовку тепловых сетей
Участник СВО заключил брак в ЗАГСе Подольска
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте