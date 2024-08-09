Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом на федеральной дороге «Крым» в Белгородской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Nissan Qashqai при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit. В момент аварии в нем находились шесть пассажиров.

Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель легковушки и 37-летняя женщина в салоне автобуса.