Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белгородской области

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским микроавтобусом на федеральной дороге «Крым» в Белгородской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, 63-летний водитель за рулем Nissan Qashqai при повороте налево не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit. В момент аварии в нем находились шесть пассажиров.

Отмечается, что различные травмы в ДТП получили водитель легковушки и 37-летняя женщина в салоне автобуса.

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