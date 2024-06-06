Два человека пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

Легковой автомобиль сбил лося на дороге Бураново — Киясово в Малопургинском районе в Удмуртии. В аварии пострадали два человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 20-летняя девушка за рулем иномарки Chevrolet Aveo не заметила дикое животное и сбила его.

Отмечается, что она и ее 45-летняя пассажирка получили различные травмы, их доставили в больницу.

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