Два человека пострадали в ДТП с двумя трамваями в Златоусте | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 16:45 Два человека пострадали в ДТП с двумя трамваями в Златоусте

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Два трамвая столкнулись на улице Карла Маркса в Златоусте в Челябинской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского отдела ГИБДД.

По предварительным данным, трамвай под управлением 49-летнего водителя врезался в вагон другого, который стоял впереди. Ушибы получили водитель первого транспортного средства и один из пассажиров.

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Отмечается, что по факту аварии специалисты проводят проверку.