Два человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Нижегородской области

Автомобиль «Нива» вылетел на встречку и протаранил автобус на трассе под Бором. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в среду, 22 апреля, на автодороге Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево в Борском округе. Водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ГАЗ».

В результате ДТП оба шофера получили травмы. На место происшествия оперативно прибыли медики, пострадавших доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.