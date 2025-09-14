Два человека пострадали в ДТП на трассе в Кировской области

Два человека получили различные травмы в результате ДТП в Свечинском районе Кировской области. Авария случилась в четверг, 11 сентября, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Об этом сообщил сайт Newsler.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинсекции.

По предварительной информации, около 11:15 столкнулись два автомобиля: SsangYong Actyon, которым управляла 33-летняя женщина, и Lada Vesta под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили две пассажирки Lada — 69-летняя женщина и 20-летняя девушка.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства аварии. Они призывают водителей соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.